Рубль признали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Как отмечают эксперты, бургер из McDonald's, который продается в большинстве стран мира, в России стоит 135 рублей ($1,77), при этом в США он стоит $5,81 (около 444 рублей). Таким образом, рубль недооценен на 70%: справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.

При этом российская валюта опустилась на последнее место списка валют, представленного в рейтинге. Предпоследней стала турецкая лира, которую недооценивают на 67,9%. Переоцененными The Economist назвал швейцарский франк (на 20,2%) и норвежскую крону (на 10%).

«Индекс бигмака», публикуемый два раза в год, основан на теории паритета покупательной способности валюты, согласно которой курс в долгосрочной перспективе должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах мира. Если цена бургера в каком-либо государстве выше, чем в США, то валюта считается переоцененной, и наоборот.

В январе эксперты выяснили, что курс рубля по «индексу бигмака» занижен на 68%, и доллар должен стоить 23,85 рубля, пишет «Свободная пресса».



