Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей

Отмечается, что на 13:34 мск евро рос на 1,41%, до 98,01 рубля. К 13:40 мск евро замедлил рост до 97,99 рубля. При этом доллар прибавил 1,27% и поднялся до 89,8 рубля.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил в интервью НСН, что гражданам России не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро. По его словам, нынешняя ситуация – это эхо мятежа, и в будущем курс российской валюты выровняется, сообщает «Радиоточка НСН».

