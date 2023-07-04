Курс евро на Московской бирже поднялся выше 98 рублей
Курс европейской валюты впервые с 29 марта 2022 года превысил отметку в 98 рублей. Такие показатели следуют из данных Московской биржи.
Отмечается, что на 13:34 мск евро рос на 1,41%, до 98,01 рубля. К 13:40 мск евро замедлил рост до 97,99 рубля. При этом доллар прибавил 1,27% и поднялся до 89,8 рубля.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил в интервью НСН, что гражданам России не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро. По его словам, нынешняя ситуация – это эхо мятежа, и в будущем курс российской валюты выровняется, сообщает «Радиоточка НСН».
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