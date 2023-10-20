Курс евро на Мосбирже впервые с 12 сентября упал ниже 101 рубля
20 октября 202314:54
Курс евро впервые с 12 сентября упал ниже 101 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По информации площадки на 14:43 мск, евро подешевел на 1,83 рубля - до 100,97 рубля (-1,77%).
Курс американского доллара также снизился - на 1,72 рубля до 95,33 рубля. Юань стал дешевле на 22 копейки - до 13,02 рубля (-1,68%).
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что курс рубля к доллару не связан с какими-то проблемами в российской экономике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru