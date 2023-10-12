Аналитик исключил укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар в этом году

Он отметил, что сегодня ситуация на валютном рынке в России по сравнению с вечной прошлого года, когда вводилась обязательная продажа валютной выручки, кардинально отличаются. Эксперт пояснил, что в прошлом году укрепление рубля было достигнуто из-за резкого сжатия импорта под влиянием санкций и высокого объема экспорта.

Поэтому даже при продаже 80% валютной выручки укрепление рубля не будет резким. По его прогнозу, доллар будет стоить 94,1 рубля к концу года.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее днем заявил ,что курс доллара США в ближайшее время опустится до 90 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

