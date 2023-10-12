Аналитик исключил укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар в этом году
Даже в случае, если российские экспортеры продадут 80% валютной выручки, курс рубля не укрепится до 60 рублей за доллар в этом году. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.
Он отметил, что сегодня ситуация на валютном рынке в России по сравнению с вечной прошлого года, когда вводилась обязательная продажа валютной выручки, кардинально отличаются. Эксперт пояснил, что в прошлом году укрепление рубля было достигнуто из-за резкого сжатия импорта под влиянием санкций и высокого объема экспорта.
Поэтому даже при продаже 80% валютной выручки укрепление рубля не будет резким. По его прогнозу, доллар будет стоить 94,1 рубля к концу года.
Глава Сбербанка Герман Греф ранее днем заявил ,что курс доллара США в ближайшее время опустится до 90 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ANSA: активы РФ в странах G7 заморозят до выплаты компенсации Украине
- Мисс Россия-2023 рассказала о неудачном участии в шоу «Голос»
- Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем
- Депутат Драпеко рассказала, что ей тяжело было играть роль деревенской девушки
- В анапской школе из-за короткого замыкания загорелась стена
- Станислав Черчесов опроверг ведение переговоров со московским «Спартаком»
- В Петербурге предложили запретить электросамокатам ездить по узким тротуарам
- Аналитик исключил укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар в этом году
- Баку отверг обвинения Еревана в этнических чистках в Карабахе
- Журналист Херш: Нетаньяху уйдет с поста после окончания боевых действий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru