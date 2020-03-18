Курс доллара взлетел до 79 рублей
В начале работы Московской биржи в среду курс доллара взлетел до 79 рублей. Курс евро к рублю вырос на 0,7%, до 83,49 рублей, пишет «Газета.ру».
По состоянию на 10:15 мск евро торгуется уже на уровне 84,66 руб. (+2,1%), сообщает телеканал «360».
Накануне на Московской бирже на открытии торгов фиксировался рост рубля.
Тем не менее, экономист Денис Ракша в беседе НСН заявил, что рубль еще долго будет находиться в слабой позиции, несмотря на краткосрочный рост.
«Это абсолютно стандартная коррекция. Сохраниться она особо не может, потому что факторов, которые способствовали бы долгосрочному укреплению рубля - нет. Цены на нефть, мировая экономическая ситуация, спрос на сырье – это все давит на рубль вниз. Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Поэтому это техническая история – упал, потом немножко скорректировался. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы», - сказал Ракша.
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