Курс доллара взлетел до 79 рублей

По состоянию на 10:15 мск евро торгуется уже на уровне 84,66 руб. (+2,1%), сообщает телеканал «360».

Накануне на Московской бирже на открытии торгов фиксировался рост рубля.

Тем не менее, экономист Денис Ракша в беседе НСН заявил, что рубль еще долго будет находиться в слабой позиции, несмотря на краткосрочный рост.

«Это абсолютно стандартная коррекция. Сохраниться она особо не может, потому что факторов, которые способствовали бы долгосрочному укреплению рубля - нет. Цены на нефть, мировая экономическая ситуация, спрос на сырье – это все давит на рубль вниз. Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Поэтому это техническая история – упал, потом немножко скорректировался. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы», - сказал Ракша.



