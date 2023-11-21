Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Курс рубля укрепляется утром 21 ноября к доллару и евро, обновляются рекорды 30 июня, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Так, курс доллара упал до 87,9 рубля, а евро – до 95,8, при этом после произошел отскок от этих значений.
При этом 17 ноября доллар снова торговался выше 90 рублей после падения до 88,8 рубля накануне. На пике доллар стоил 90,19 рубля, юань торговался в пределах 97,4 рубля.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продажа валюты экспортерами поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru