Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня

Курс рубля укрепляется утром 21 ноября к доллару и евро, обновляются рекорды 30 июня, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Так, курс доллара упал до 87,9 рубля, а евро – до 95,8, при этом после произошел отскок от этих значений.

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При этом 17 ноября доллар снова торговался выше 90 рублей после падения до 88,8 рубля накануне. На пике доллар стоил 90,19 рубля, юань торговался в пределах 97,4 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продажа валюты экспортерами поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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