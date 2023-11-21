Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня

При этом 17 ноября доллар снова торговался выше 90 рублей после падения до 88,8 рубля накануне. На пике доллар стоил 90,19 рубля, юань торговался в пределах 97,4 рубля.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что продажа валюты экспортерами поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.

