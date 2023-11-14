«Наконец-то сработало!»: Рубль стремится к 85, игнорируя падение цен на нефть
Аналитик Андрей Кочетков рассказал НСН, что указ президента о продаже валюты, а также повышенная ставка от ЦБ ведут рубль к диапазону 85-90.
Рубль открыл для себя диапазон в 85-90 рублей за доллар, несмотря на понижение цен на нефть, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в беседе с НСН. Он отметил, что укрепиться национальной валюте помогли указ президента о валютной выручке и жесткая политика ЦБ.
Сегодня курс доллара впервые с 28 июля опустился до 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже. По данным площадки на 14:02 мск, американская валюта подешевела на 0,78% - до 90,9 рубля. Через несколько минут доллар немного подорожал - до 91,04 рубля.
«Мы очень долго ждали указ о продаже валюты. После этого тенденция в рубле сменилась на укрепление, это именно результат президентского указа. Экспортеры начали продавать валюту, а не придерживать ее на зарубежных счетах, плюс Центробанк поднял ставку до 15%, сейчас нет мотивации покупать валюту. Поэтому рубль укрепляется, он даже игнорирует не самую дорогую нефть. Потому что нефть была дороже в октябре. Пока нефть стоит около 80 долларов, рублю ничего не угрожает. Рубль даже сейчас может выдерживать покупку валюты и золота для нужд ФНБ в объеме 29,6 миллиарда рублей в день. То есть, все меры наконец-то сработали», - объяснил он.
По словам аналитика, на данный момент национальная валюта открыла для себя диапазон в 85-90 рублей за доллар.
«Надо учитывать, что все геополитические конфликты когда-то заканчиваются, рынок тоже это понимает. Это тоже постепенно начинается сказываться на курсе. Открывается сейчас для рубля уже диапазон в 85-90. Конечно, точно предсказать ничего нельзя. Что касается, предстоящих президентских выборов в России, для рубля это сейчас не основной фактор. Для нас больше важна геополитическая ситуация. Если мы начнем двигаться в сторону мягкой фазы, это будет для рубля более интересным моментом. Тогда рубль может вернуться к отметке в 70-75, но пока об этом мы можем только мечтать», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» говорил, что продажа валюты экспортерами поможет закрепить курс на уровне в 92 рубля за доллар.
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