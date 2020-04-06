Курс доллара упал ниже 76 рублей
6 апреля 202021:30
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 76 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, снижение на 0,7% - до 75,96 рубля было зафиксировано по состоянию на 20:41 (мск). Курс евро также показал снижение на 0,8% - до 81,99 рубля.
Отмечается, что в последний раз ниже отметки в 76 рублей курс доллара находился 18 марта текущего года, евро ниже отметки 82 рубля - 17 марта.
Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, как спасать сбережения в условиях кризиса.
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