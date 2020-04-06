Курс доллара упал ниже 76 рублей

По данным агентства, снижение на 0,7% - до 75,96 рубля было зафиксировано по состоянию на 20:41 (мск). Курс евро также показал снижение на 0,8% - до 81,99 рубля.

Отмечается, что в последний раз ниже отметки в 76 рублей курс доллара находился 18 марта текущего года, евро ниже отметки 82 рубля - 17 марта.

Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН рассказал, как спасать сбережения в условиях кризиса.

