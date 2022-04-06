Курс доллара упал ниже 80 рублей впервые с 23 февраля
6 апреля 202219:18
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля, свидетельствуют данные торгов, согласно данным Московской биржи.
В свою очередь, курс евро опустился до 86 рублей впервые с 18 февраля.
По состоянию на 18:50 курс доллара - 79,99 рублей, Евро – 86,62 рублей.
До начала специальной операции России на Украине доллар стоил в среднем 76 рублей, а евро торговался по 86 рублей.
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6 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru