Курс доллара США упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года
Курс доллара впервые с лета 2020 года упал ниже 70 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Так, по состоянию на 13:33 мск американская валюта подешевела до 69,82 рубля - это минимум с июня прошлого года. Курс евро также упал - до 81,28 рубля, что является минимумом с июля 2020-го.
По мнению экспертов, на укрепление рубля повлияло решение Центробанка России повысить ключевую ставку, а также дорожающая нефть.
Ранее Банк России объявил об очередном повышении ключевой ставки. Она выросла сразу на 0,75% - до 7,5%.
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