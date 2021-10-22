Курс доллара США упал ниже 70 рублей впервые с июня 2020 года

Курс доллара впервые с лета 2020 года упал ниже 70 рублей, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, по состоянию на 13:33 мск американская валюта подешевела до 69,82 рубля - это минимум с июня прошлого года. Курс евро также упал - до 81,28 рубля, что является минимумом с июля 2020-го.

По мнению экспертов, на укрепление рубля повлияло решение Центробанка России повысить ключевую ставку, а также дорожающая нефть.

Ранее Банк России объявил об очередном повышении ключевой ставки. Она выросла сразу на 0,75% - до 7,5%.