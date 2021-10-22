Центробанк повысил ключевую ставку до 7,5% годовых
Банк России в шестой раз за 2021 года поднял ключевую ставку. Как сообщает пресс-служба регулятора, по итогам заседания Совета директоров принято решение повысить её на 0,75% - до 7,5% годовых.
В сообщении говорится, что из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска, «вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов по-прежнему остается существенным».
«В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», - отмечается в заявлении ЦБ РФ.
Также регулятор отметил, что инфляция складывается значительно выше прогнозов и по итогам текущего года ожидается в интервале 7,4-7,9%.
Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов объявил о начале сбора подписей за отставку председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной из-за подъёма ключевой ставки.
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