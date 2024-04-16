Доллар поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября

По данным Московской биржи, к 07:29 мск американская валюта подорожала до 94,08 рубля. При этом евро достиг 99,88 рубля.

К 07:38 по Москве доллар снизился до 93,98 рубля, в свою очередь, евро подешевел до 99,77 рубля.

Ранее советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров отметил, что рубль укрепился к евро и ослаб к доллару на фоне тренда по расхождению денежно-кредитной политики центробанков США, Еврозоны и Великобритании. По мнению эксперта, в ближайшие месяцы рубль будет слабеть к американской валюте интенсивнее, чем к европейской, пишет «Свободная пресса».

