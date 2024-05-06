Курс доллара опустился до минимума с начала весны
Курс рубля в понедельник укрепился, а доллар оказался на минимуме с начала весны, свидетельствуют данные торгов.
Так, американская валюта опустилась на Московской бирже ниже 91 рубля впервые с 12 марта. К 15 часам по московскому времени доллар снижался на 60 копеек, достигая отметки в 90,9.
С 6 мая по 8 июня в соответствии с бюджетным правилом на покупку иностранной валюты будет направлено почти 111 млрд рублей, сообщил Минфин. Эксперты отмечают, что подобное решение позитивно скажется на курсе рубля.
Ранее первый зампред Банка России Сергей Дубинин заявил, что РФ не вернется к фиксированному курсу рубля. По словам эксперта, такой шаг невозможен, он означал бы переход к административному ценообразованию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru