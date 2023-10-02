Курс доллара превысил 99 рублей впервые с 15 августа

Согласно данным валютных торгов на 14:23 мск, американская валюта подорожала на 1,13% до 99,075 рубля, а через несколько минут - до 99,1 рубля.

Курс евро вырос на 0,9% - до 104,23 рубля. Юань подорожал на 0,58% - до 13,572 рубля.

Ранее Центробанк РФ выпустил заявление, согласно которому ограничения на вывод средств за рубеж для россиян сохранятся до 31 марта 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».