Курс доллара превысил 99 рублей впервые с 15 августа
2 октября 202314:32
Курс доллара США на Московской бирже впервые с 15 августа 2023 года поднялся выше 99 рублей.
Согласно данным валютных торгов на 14:23 мск, американская валюта подорожала на 1,13% до 99,075 рубля, а через несколько минут - до 99,1 рубля.
Курс евро вырос на 0,9% - до 104,23 рубля. Юань подорожал на 0,58% - до 13,572 рубля.
Ранее Центробанк РФ выпустил заявление, согласно которому ограничения на вывод средств за рубеж для россиян сохранятся до 31 марта 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru