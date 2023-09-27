Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%

В организации отметили, что в июле доля доллара составляла 46,5%. За август она выросла более чем на 1,5%.

На втором месте находится евро с долей в 23,2%. По сравнению с июлем европейская валюта ухудшила свои позиции.

На третьем месте оказался британский фунт. Далее идут японская иена и китайский юань.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хиля Пинто назвал доллар инструментом принуждения США против других стран. Он спрогнозировал скорое появление альтернативной глобальной валюты, сообщает «Радиоточка НСН».

