Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%

Доля американской валюты в международных расчетах в августе увеличилась до рекордных 48,03%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные международной системы SWIFT.

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В организации отметили, что в июле доля доллара составляла 46,5%. За август она выросла более чем на 1,5%.

На втором месте находится евро с долей в 23,2%. По сравнению с июлем европейская валюта ухудшила свои позиции.

На третьем месте оказался британский фунт. Далее идут японская иена и китайский юань.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хиля Пинто назвал доллар инструментом принуждения США против других стран. Он спрогнозировал скорое появление альтернативной глобальной валюты, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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