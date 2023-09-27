Доля доллара в международных расчетах выросла до рекордных 48%
Доля американской валюты в международных расчетах в августе увеличилась до рекордных 48,03%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные международной системы SWIFT.
В организации отметили, что в июле доля доллара составляла 46,5%. За август она выросла более чем на 1,5%.
На втором месте находится евро с долей в 23,2%. По сравнению с июлем европейская валюта ухудшила свои позиции.
На третьем месте оказался британский фунт. Далее идут японская иена и китайский юань.
Министр иностранных дел Венесуэлы Хиля Пинто назвал доллар инструментом принуждения США против других стран. Он спрогнозировал скорое появление альтернативной глобальной валюты, сообщает «Радиоточка НСН».
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