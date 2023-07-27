«Известия»: Россияне продают запасы валюты из-за ослабления рубля

По данным «Русского стандарта», по итогам первой половины года общее число офлайн-продаж долларов оказалось на 17% выше количества приобретений. В этот же период продажи наличных евро превысили покупку на 61%. При этом в онлайн-сегменте в первые полгода 2023-го от американской валюты избавлялись в 2,5 раза чаще, однако у евро число безналичных приобретений выросло на 12%.

Как отметили в РНКБ, зафиксировано преобладание продажи наличной валюты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, такая же ситуация наблюдается в сегменте онлайн-операций.

В свою очередь, в УБРиР указали на схожий с рынком тренд в онлайн-торговле долларом, а в Совкомбанке заявили об избытке наличных при ограниченной возможности вывозить валюту.

О росте продаж долларов и евро со стороны граждан сообщают также крупные брокеры. По данным экспертов, ситуация обусловлена динамикой курса рубля и снижением внутреннего спроса на доллар и евро.

Между тем магистр экономики, ведущая новостей «Россия 24» Ксения Левицкая объяснила летнее падение курса рубля: по ее словам, к резкому курсу доллара привело отрицательное сальдо торгового баланса, пишет «Свободная пресса».

