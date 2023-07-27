«Известия»: Россияне продают запасы валюты из-за ослабления рубля
Россияне в текущем году стали чаще продавать наличную валюту. Об этом пишут Известия со ссылкой на данные банков.
По данным «Русского стандарта», по итогам первой половины года общее число офлайн-продаж долларов оказалось на 17% выше количества приобретений. В этот же период продажи наличных евро превысили покупку на 61%. При этом в онлайн-сегменте в первые полгода 2023-го от американской валюты избавлялись в 2,5 раза чаще, однако у евро число безналичных приобретений выросло на 12%.
Как отметили в РНКБ, зафиксировано преобладание продажи наличной валюты по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, такая же ситуация наблюдается в сегменте онлайн-операций.
В свою очередь, в УБРиР указали на схожий с рынком тренд в онлайн-торговле долларом, а в Совкомбанке заявили об избытке наличных при ограниченной возможности вывозить валюту.
О росте продаж долларов и евро со стороны граждан сообщают также крупные брокеры. По данным экспертов, ситуация обусловлена динамикой курса рубля и снижением внутреннего спроса на доллар и евро.
Между тем магистр экономики, ведущая новостей «Россия 24» Ксения Левицкая объяснила летнее падение курса рубля: по ее словам, к резкому курсу доллара привело отрицательное сальдо торгового баланса, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опрос: Россияне стали реже отказываться от отпуска и ремонта
- SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты Falcon Heavy спутником Jupiter 3
- Украине предрекли потерю поддержки США после ухода Байдена
- Рогов сообщил о ротации ВСУ на Запорожском направлении
- На 61-м году жизни скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
- Банк БРИКС отказался инвестировать в Россию из-за санкций
- В Москве может быть побит рекорд месячного количества осадков
- «Известия»: Россияне продают запасы валюты из-за ослабления рубля
- СМИ: Пассажиров РЖД могут начать верифицировать по биометрическим данным
- Володин заявил, что западное оружие не поможет ВСУ победить Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru