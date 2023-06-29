Курс доллара превысил 87 рублей

На пике американская валюта стоила 87,04 рубля, европейская - до 95,04.

С начала июня евро торговался на девять меньше, доллар - на шесть. Год назад они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно.

Криптоэксперт Евгений Каминский в интервью НСН спрогнозировал в будущем возможность обменивать криптовалюту в российских банках