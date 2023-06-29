Курс доллара превысил 87 рублей
29 июня 202311:00
Курс доллара в четверг превысил 87 рублей, евро торгуется дороже 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
На пике американская валюта стоила 87,04 рубля, европейская - до 95,04.
С начала июня евро торговался на девять меньше, доллар - на шесть. Год назад они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно.
Криптоэксперт Евгений Каминский в интервью НСН спрогнозировал в будущем возможность обменивать криптовалюту в российских банках
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru