Курс доллара превысил 79 рублей

Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 4 мая этого года, следует из данных Мосбиржи.

Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России

По состоянию на 10:42 по московскому времени курс американской валюты вырос на 1,21 рубля, до 79,13 рубля.

Курс евро повысился на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что укрепление рубля зависит от стратегии Центробанка и ситуации с инфляцией.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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