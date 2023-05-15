Курс доллара превысил 79 рублей

По состоянию на 10:42 по московскому времени курс американской валюты вырос на 1,21 рубля, до 79,13 рубля.

Курс евро повысился на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что укрепление рубля зависит от стратегии Центробанка и ситуации с инфляцией.

