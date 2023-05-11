Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России

В регуляторе отметили, что по итогам второго квартала темпы роста цен замедлились до 3,6%. В целом инфляция в текущем году составит 4,5-6,5%, говорится в докладе.

«Текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления», - полагают аналитики ЦБ.

В Центробанке допустили повышение ключевой ставки. Сейчас она составляет 7,5%.

Министр экономического развития Максим Решетников анонсировал рост стоимости авиабилетов на перелеты по России на 10%, передает «Радиоточка НСН».

