Центробанк предупредил об ускорении инфляции в России
Инфляция в России после второго квартала 2023 года начнет ускоряться. Об этом говорится в докладе Центрального банка о денежно-кредитной политике.
В регуляторе отметили, что по итогам второго квартала темпы роста цен замедлились до 3,6%. В целом инфляция в текущем году составит 4,5-6,5%, говорится в докладе.
«Текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно расти по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления», - полагают аналитики ЦБ.
В Центробанке допустили повышение ключевой ставки. Сейчас она составляет 7,5%.
Министр экономического развития Максим Решетников анонсировал рост стоимости авиабилетов на перелеты по России на 10%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru