Курс доллара превысил 78 рублей впервые с конца января

Американская валюта укрепляется на фоне усиления геополитических рисков. В ходе утренних торгов доллар дорожал до 78,29 рубля — максимума с 28 января. Однако уже к 7:18 мск стоимость валюты снизилась до 77,9 рубля. По состоянию на 9:10 мск доллар торговался на уровне 76,7 рубля, пишет РИА ФАН.

При этом цены на нефть в понедельник достигли рекорда с 2014 года. Так, стоимость барреля сырья марки Brent взлетела до $96,02, пишет «Свободная пресса».

