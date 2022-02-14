Курс доллара превысил 78 рублей впервые с конца января
Курс доллара на Московской бирже достиг максимальной с конца января отметки в 78 рублей.
Американская валюта укрепляется на фоне усиления геополитических рисков. В ходе утренних торгов доллар дорожал до 78,29 рубля — максимума с 28 января. Однако уже к 7:18 мск стоимость валюты снизилась до 77,9 рубля. По состоянию на 9:10 мск доллар торговался на уровне 76,7 рубля, пишет РИА ФАН.
При этом цены на нефть в понедельник достигли рекорда с 2014 года. Так, стоимость барреля сырья марки Brent взлетела до $96,02, пишет «Свободная пресса».
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