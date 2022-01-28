Финансист предрек доллар по 72-76 рублей к концу зимы

Курс рубля может вернуться в диапазон 72-76 за доллар к концу зимы, считает эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин. Таким прогнозом специалист поделился в беседе с агентством «Прайм».

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Как отметил Бабин, спрогнозировать динамику российской валюты сложно из-за геополитической неопределенности и связанных с ней высоких рисков.

«Если эта ситуация не будет развиваться по негативному сценарию, а инвесторы получат надежные сигналы стабилизации фактора геополитики, рубль может резко укрепиться благодаря сокращению дисконта за страновые риски», — рассказал эксперт.

Бабин подчеркнул, что вряд ли «мы увидим доллар даже ниже 70 рублей». Специалист объяснил это подорожанием нефти, подчеркнув, что дорогое сырье замедляет рост мировой экономики и разгоняет инфляцию, из-за чего регуляторы разных стран вынуждены быстрее ужесточать монетарную политику, пишет «Свободная пресса».

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько в беседе с RT заявил, что «рост курса доллара и евро выдыхается», и трейдеры будут покупать российскую валюту, вкладываясь в российские акции.

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ФОТО: pixabay.com
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