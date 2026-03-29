СМИ: Миру грозит нефтяной шок — хуситы могут перекрыть ключевой пролив

Как сообщает телеканал со ссылкой на аналитиков, риски для энергетических маршрутов продолжают нарастать. На фоне того, что Ормузский пролив уже остаётся закрытым, под угрозой оказывается ещё один стратегический узел — Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном. Его закрытие может серьёзно ударить по мировой торговле.

Через данный пролив проходит около 12% всей нефти, перевозимой морским путём, а также значительная часть глобальных контейнерных перевозок.

Ранее стало известно, что Тегеран перекроет Баб-эль-Мандебский пролив в случае наземного вторжения на свою территорию со стороны США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

