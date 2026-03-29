СМИ: Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за войны с Ираном

Страны Персидского залива все больше разочаровываются в США из-за военных действий с Ираном, в частном порядке ставя под сомнение гарантии безопасности Вашингтона и выражая обеспокоенность отсутствием четкой стратегии у администрации Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Хуситы вступили в конфликт с США и Израилем на стороне Ирана

По данным источников агентства, многие официальные лица сомневаются в целях и обоснованности действий американского лидера в войне, а также в целесообразности размещения американских баз, которые сделали их страны мишенью, по которым бьет Тегеран.

Однако, опасаясь разозлить Трампа, никто из них публично не высказывается на эту тему, и вряд ли кто-то осмелится попросить американских военных покинуть базы.

Ранее Трамп заявил о недооценке его наследным принцем Саудовской Аравии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
