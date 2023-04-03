Курс доллара превысил 78 рублей
3 апреля 202314:09
Доллaр в течение дня укрепляется по отношению с российской валюте, превысив отметку в 78 рублей - это максимум с апреля прошлого года.
Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 13:41 по московскому времени рос на 41 копейку, до 78,01 рубля, евро - на 64 копейки, до 84,85 рубля.
Ранее эксперт объяснил причину роста курса валют, сообщает «Радиоточка НСН».
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru