Курс доллара превысил 78 рублей

Доллaр в течение дня укрепляется по отношению с российской валюте, превысив отметку в 78 рублей - это максимум с апреля прошлого года.

Курс евро впервые с 20 апреля 2022 года поднялся выше 84 рублей

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 13:41 по московскому времени рос на 41 копейку, до 78,01 рубля, евро - на 64 копейки, до 84,85 рубля.

Ранее эксперт объяснил причину роста курса валют, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Курс ДоллараДолларКурс Валют

Горячие новости

Все новости

партнеры