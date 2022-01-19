Курс доллара превысил 77 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 77 рублей.

Год рубль кормит. Аналитик дал прогноз курса рубля на 2022 год

Ранее уровня 77 рублей доллар достигал 6 января.

Курс рубля резко упал после заявления заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что НАТО и Соединенные Штаты не хотят идти навстречу России в вопросах гарантий безопасности. Курс доллара превысил 75 рублей, а курс евро — 86 рублей.



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