Курс доллара превысил 77 рублей

Ранее уровня 77 рублей доллар достигал 6 января.

Курс рубля резко упал после заявления заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что НАТО и Соединенные Штаты не хотят идти навстречу России в вопросах гарантий безопасности. Курс доллара превысил 75 рублей, а курс евро — 86 рублей.





