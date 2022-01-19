Курс доллара превысил 77 рублей
19 января 202200:36
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 77 рублей.
Ранее уровня 77 рублей доллар достигал 6 января.
Курс рубля резко упал после заявления заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что НАТО и Соединенные Штаты не хотят идти навстречу России в вопросах гарантий безопасности. Курс доллара превысил 75 рублей, а курс евро — 86 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- Курс доллара превысил 77 рублей
- Источник: Волочкова устроила скандал в самолете из-за отказа надевать маску
- Emirates приостановила полеты в США из-за развертывания сетей 5G
- В ВОЗ призвали к бдительности из-за возможности новых вариантов COVID
- В Нью-Йорке при взрыве в доме погиб человек
- ВОЗ: В мире за неделю зафиксировано 18 млн случаев коронавируса
- Кандидат в президенты Франции намерен вывести страну из НАТО
- NASA: Отсек «Звезды» на МКС могут изолировать навсегда из-за утечки воздуха
- Псаки: У США имеются данные о подготовке России к эвакуации дипломатов из Украины
- Вашингтон подтвердил переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января
18 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru