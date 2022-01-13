Курс рубля обрушился после заявления замглавы МИД РФ о встрече с НАТО

Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, что у России пока нет оснований встречаться с США для обсуждения разногласий, которые были выявлены в ходе переговоров, которые прошли 12 января в Брюсселе.

До заявлений замглавы МИД России курс доллара составлял 74,81 рубля, а евро — 85,78 рубля. Сейчас, по информации Мосбиржи доллар вырос до 75, 67 рубля, евро — до 86,80 рубля.

