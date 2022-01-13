Курс рубля обрушился после заявления замглавы МИД РФ о встрече с НАТО

Курс рубля резко упал после заявления заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о том, что НАТО и Соединенные Штаты не хотят идти навстречу России в вопросах гарантий безопасности. По данным Мосбиржи, курс доллара превысил 75 рублей, а курс евро — 86 рублей.

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Рябков в интервью телеканалу RTVI заявил, что у России пока нет оснований встречаться с США для обсуждения разногласий, которые были выявлены в ходе переговоров, которые прошли 12 января в Брюсселе.

До заявлений замглавы МИД России курс доллара составлял 74,81 рубля, а евро — 85,78 рубля. Сейчас, по информации Мосбиржи доллар вырос до 75, 67 рубля, евро — до 86,80 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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