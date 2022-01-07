Год рубль кормит. Аналитик дал прогноз курса рубля на 2022 год

По мнению аналитика, в течение года курс рубля может расти, а к концу года ситуация изменится.

«В первой половине года у рубля будут поводы для роста. К концу года ожидается, что рубль может оказаться под давлением, и пара доллар – рубль закончит текущий год на уровне 67-68 рублей за единицу американской валюты», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал НСН, что к заметному падению курса рубля опосредованно могут привести новые западные санкции, если они будут введены.

«Валюты достаточно и у банков, и у ЦБ, поэтому конвертировать ее будет можно. Будет сложнее перевести валюту за рубеж и получить ее оттуда. Если у кого-то лежит много долларов в российских банках – здесь могут возникнуть проблемы. Необходимо будет срочно переориентироваться по платежам: с долларов и евро за поставляемые энергоресурсы – на другие валюты. В связи с этим может возникнуть сильный дефицит валюты. Будет непонятно, как рассчитываться», - подчеркнул аналитик.

