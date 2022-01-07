Год рубль кормит. Аналитик дал прогноз курса рубля на 2022 год
Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменится в 2022 году курс рубля.
Российский рубль усилил рост к доллару, а также стал повышаться к евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.
В частности, американская валюта, по состоянию на 12:19 мск 7 января, стала дешевле на 67 копеек – до 75,65 рубля. Курс евро упал на 54 копейки, до 85,56 рубля.
Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич объяснил в комментарии Telegram-каналом «Радиоточка НСН» укрепление рубля, несмотря на ожидание его падения, о котором эксперты предупреждали в конце прошлого года.
«Рубль восстанавливается после достаточно сильного падения. На сегодняшний момент нет фундаментальных причин для текущих уровней доллара и евро. Скорее, можно говорить о том, что рубль недооценен. Возвращение пары доллар-рубль ниже 75 рублей за американскую валюту обосновано, учитывая существующий рост цен на нефть», - объяснил эксперт.
По мнению аналитика, в течение года курс рубля может расти, а к концу года ситуация изменится.
«В первой половине года у рубля будут поводы для роста. К концу года ожидается, что рубль может оказаться под давлением, и пара доллар – рубль закончит текущий год на уровне 67-68 рублей за единицу американской валюты», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал НСН, что к заметному падению курса рубля опосредованно могут привести новые западные санкции, если они будут введены.
«Валюты достаточно и у банков, и у ЦБ, поэтому конвертировать ее будет можно. Будет сложнее перевести валюту за рубеж и получить ее оттуда. Если у кого-то лежит много долларов в российских банках – здесь могут возникнуть проблемы. Необходимо будет срочно переориентироваться по платежам: с долларов и евро за поставляемые энергоресурсы – на другие валюты. В связи с этим может возникнуть сильный дефицит валюты. Будет непонятно, как рассчитываться», - подчеркнул аналитик.
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