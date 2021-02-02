Курс доллара превысил 76 рублей

К вечеру 1 февраля курс доллара США превысил 76 рублей, сообщает «Газета.ru», ссылаясь на данные Московской биржи.

Американская валюта прибавила 30 копеек, достигнув отметки в 76,09 рубля.

Экономист объяснил, почему бессмысленно скупать доллары

Как сообщалось, европейская валюта стала одним из самых доходных инструментов для инвесторов по итогам 2020 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

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ФОТО: pixabay.com
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