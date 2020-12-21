Курс доллара превысил 75 рублей
21 декабря 202010:17
Курс доллара на Московской бирже в понедельник утром поднялся выше 75 рублей. Такой рост отмечен с 3 декабря.
На открытии торгов в рубль снижается также по отношению к евро. Курс евро на вырос на 52 копейки, составив 90,32 рубля, передает RT.
Ранее член правления Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Владислав Мартынов в эфире НСН раскритиковал доклад Центробанка о цифровом рубле.
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21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru