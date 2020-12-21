Курс доллара превысил 75 рублей

Курс доллара на Московской бирже в понедельник утром поднялся выше 75 рублей. Такой рост отмечен с 3 декабря.

На открытии торгов в рубль снижается также по отношению к евро. Курс евро на вырос на 52 копейки, составив 90,32 рубля, передает RT.

Зачем нужен цифровой рубль? Экономист усомнился в компетентности Центробанка

Ранее член правления Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Владислав Мартынов в эфире НСН раскритиковал доклад Центробанка о цифровом рубле.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:"московская Биржа"Курс Валют
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры