Стало известно, как определять настоящий курс рубля

По его словам, представление о реальном курсе можно получить, прибавив к фактическому 5-7 процентов. Эксперт не исключил, что до конца мая рубль продолжит укрепляться, а в июне может начать серьезно слабеть к доллару и евро, до 65 рублей.

Напомним, укрепление курса рубля, по оценкам Минэкономразвития РФ, находится на пиковых уровнях.

