Стало известно, как определять настоящий курс рубля
Фактически настоящий курс рубля устанавливают Центробанк России и Мосбиржа, однако на рынке есть понимание, что до момента снятия санкций на доступ нерезидентам на биржу курс будет несколько занижен, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана.
По его словам, представление о реальном курсе можно получить, прибавив к фактическому 5-7 процентов. Эксперт не исключил, что до конца мая рубль продолжит укрепляться, а в июне может начать серьезно слабеть к доллару и евро, до 65 рублей.
Напомним, укрепление курса рубля, по оценкам Минэкономразвития РФ, находится на пиковых уровнях.
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