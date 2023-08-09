Курс доллара поднялся выше 98 рублей

Курс доллара США в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже поднимался выше 98 руб. впервые с марта 2022 года, сообщает РИА Новости.

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На максимуме валюта торговалась по курсу 98,0725 руб., затем произошла коррекция.

По мнению аналитиков, отрицательная динамика связана дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта.

Такой курс доллара зафиксирован впервые с 25 марта 2022 года.

Ранее курс евро превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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