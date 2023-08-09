Курс доллара поднялся выше 98 рублей
9 августа 202317:00
Курс доллара США в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже поднимался выше 98 руб. впервые с марта 2022 года, сообщает РИА Новости.
На максимуме валюта торговалась по курсу 98,0725 руб., затем произошла коррекция.
По мнению аналитиков, отрицательная динамика связана дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта.
Такой курс доллара зафиксирован впервые с 25 марта 2022 года.
Ранее курс евро превысил 107 рублей впервые с марта 2022 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Умерла пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде женщина
- Минсельхоз: рост цен на мясо в России стабилизируется к осени
- Франция атаковала нацгвардию Нигера и нарушила воздушное пространство страны
- Курс доллара поднялся выше 98 рублей
- Актрису Веру Васильеву похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы
- Bloomberg: российский рубль оказался в тройке валют с худшими показателями
- Жертвой нападения акулы в Нью-Йорке оказалась пожилая украинка
- В России ввели почетное звание «Заслуженный работник ОПК РФ»
- Зеленский провел заседание ставки в специальном формате
- Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru