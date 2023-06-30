Курс доллара поднялся выше 88 рублей

Российские власти своими руками создают валютный кризис, ослабляя рубль, а трехзначная стоимость по отношению к доллару и евро приведет к недоверию как рубля, так и правительства. Таким мнением с «Радиоточкой НСН» поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Ранее СМИ сообщили, что правительство и Центральный банк приняли санкционированное Кремлем решение спешно девальвировать рубль для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией.

