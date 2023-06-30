Курс доллара поднялся выше 88 рублей

Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.

Днем ранее на пике американская валюта стоила 87,04 рубля, евро - до 95,04. С начала июня евро торговался на девять меньше, доллар - на шесть. Год назад они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно.

Разгоняют цены: «Оптимальный» курс в 90 рублей за доллар не обрадует потребителей

Российские власти своими руками создают валютный кризис, ослабляя рубль, а трехзначная стоимость по отношению к доллару и евро приведет к недоверию как рубля, так и правительства. Таким мнением с «Радиоточкой НСН» поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Ранее СМИ сообщили, что правительство и Центральный банк приняли санкционированное Кремлем решение спешно девальвировать рубль для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Курс ВалютРубльДоллар

Горячие новости

Все новости

партнеры