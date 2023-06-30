Курс доллара поднялся выше 88 рублей
Курс доллара поднялся выше 88 рублей впервые с 29 марта 2022 года, следует из данных Московской биржи.
Днем ранее на пике американская валюта стоила 87,04 рубля, евро - до 95,04. С начала июня евро торговался на девять меньше, доллар - на шесть. Год назад они торговались на уровне 56 и 53 рубля соответственно.
Российские власти своими руками создают валютный кризис, ослабляя рубль, а трехзначная стоимость по отношению к доллару и евро приведет к недоверию как рубля, так и правительства. Таким мнением с «Радиоточкой НСН» поделился ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Ранее СМИ сообщили, что правительство и Центральный банк приняли санкционированное Кремлем решение спешно девальвировать рубль для поддержания экспорта и усиления экономики, а также борьбы с инфляцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru