Курс доллара поднялся выше 81 рубля
17 мая 202315:08
Курс доллара на превысил 81 рубль впервые с 28 апреля этого года, следует из данных Мосбиржи.
По состоянию на 14:30 по московскому времени курс американской валюты вырос до 81,03 рубля.
При этом евро подорожал на 36 копеек, до 87,89 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru