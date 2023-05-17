Курс доллара поднялся выше 81 рубля

Курс доллара на превысил 81 рубль впервые с 28 апреля этого года, следует из данных Мосбиржи.

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По состоянию на 14:30 по московскому времени курс американской валюты вырос до 81,03 рубля.

При этом евро подорожал на 36 копеек, до 87,89 рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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