Курс доллара поднялся выше 81 рубля

СМИ: РФ согласилась продлить зерновую сделку Голикова обеспокоена недостатком кадров на фоне низкой безработицы Минобороны РФ заявило о поражении крупного склада боеприпасов ВСУ в Николаеве Глава МЧС заявил о сложной обстановке с природными пожарами Цена бензина Аи-95 на бирже РФ обновляет рекорд второй день подряд