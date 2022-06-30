Эксперт рассказал, когда курс рубля найдет равновесие
Курс доллара и рубля до конца 2022 года будет балансировать между сильными факторами: влиянием экспорта, импорта и дивидендными выплатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.
По его словам, к концу года доллар может подорожать до 65 рублей, что станет определенной точкой равновесия.
Эксперт считает, что в июле-августе продажи валюты вновь будут значительными и составят 1,5-2 триллиона рублей. Помимо налогов, нескольким экспортерам предстоит выплатить дивиденды. По этой причине пара доллар-рубль может вновь вернуться к 50 рублям за доллар к концу июля, либо ниже.
Как ожидается, осенью импорт начнет более активно восстанавливаться, что позволит рублю найти равновесие вблизи 65 рублей за доллар к концу года.
России сейчас выгодна девальвация национальной валюты, а не курс на уровне 50 рублей за доллар, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
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