Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля

Отмечается, что доллар за неделю вырос на 4 копейки, юань снизился на 7 копеек, а евро подорожал на 45 копеек.

Ранее финансист, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в связи с текущей обстановкой российские вкладчики не могут быть полностью спокойными за свои накопления в долларах или евро — слишком высок риск их конфискации или заморозки.

