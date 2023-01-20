Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 68,83 рубля

Российская валюта закрыла торги 20 января разнонаправленно к доллару и юаню, американская валюта выросла до 68,83 рубля, а китайская подешевела до 10,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Отмечается, что доллар за неделю вырос на 4 копейки, юань снизился на 7 копеек, а евро подорожал на 45 копеек.

Ранее финансист, кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в связи с текущей обстановкой российские вкладчики не могут быть полностью спокойными за свои накопления в долларах или евро — слишком высок риск их конфискации или заморозки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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