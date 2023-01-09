Экономист рассказал, каким будет курс доллара в 2023 году

«Но в любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его за рамки 85–90 рублей», — заявил эксперт.

Он отметил, что в 2023 году не стоит ожидать настолько же сильной волатильности рубля, как в 2022 году.

Прогнозировать курса рубля на весь 2023 год сложно, однако в первой половине года с наибольшей долей вероятности он будет торговаться в диапазоне от 67 до 80 рублей за американский доллар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

