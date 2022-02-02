Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 20 января

Курс доллара США впервые с 20 января опустился ниже 76 рублей, об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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Стоимость американской валюты расчетами «завтра» по данным на 14.11 мск 2 февраля снизилась на 77 копеек - до 76,04 рубля. Ещё раньше доллар падал до 75,98 рубля.

Курс евро также понизился. Стоимость европейской валюты упала на 48 копеек, до 85,95 рубля.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что Москва и Пекин из-за санкций всё чаще производят взаимные расчёты в национальных валютах, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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