Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

Курс американского доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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По состоянию на 14:28 мск доллар подешевел на 48,5 копейки - до 74,99 рубля. Курс евро упал на 59 копеек - до 85,68 рубля.

Ранее в журнале The Economist опубликовали «индекс бигмака», согласно которому рубль был признан самой недооцененной валютой, справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.

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ФОТО: pxhere.com
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