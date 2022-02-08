Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

По состоянию на 14:28 мск доллар подешевел на 48,5 копейки - до 74,99 рубля. Курс евро упал на 59 копеек - до 85,68 рубля.

Ранее в журнале The Economist опубликовали «индекс бигмака», согласно которому рубль был признан самой недооцененной валютой, справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.