Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января
8 февраля 202215:46
Курс американского доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 14:28 мск доллар подешевел на 48,5 копейки - до 74,99 рубля. Курс евро упал на 59 копеек - до 85,68 рубля.
Ранее в журнале The Economist опубликовали «индекс бигмака», согласно которому рубль был признан самой недооцененной валютой, справедливый курс должен составлять 23,24 рубля за доллар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Мишустин поручил губернаторам лично следить за количеством препаратов от COVID-19
- СМИ: миллиардер Алексей Шепель пострадал в массовом ДТП на Рублёвском шоссе
- ДТП с участием девяти машин произошло на западе Москвы
- COVID-госпитализации выросли в Москве на 15% при сокращении заражений
- Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января
- Песков признался, почему Макрон ночевал в отеле, а не в Кремле
- «Нравится, не нравится — терпите...»: Аваков записал видеообращение к Путину
- Мурашко назвал число вакцинированных от ковида подростков
- Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на ОИ в Пекине
- Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом
8 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru