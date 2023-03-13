В Госдуме предрекли кризис в США, сравнимый с Великой депрессией

В США возможен финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией. Об этом заявила глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

По его словам, такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших в стране банков.

Аксаков добавил, что Вашингтон включит денежный станок и будет контролировать ситуацию, но «взрыв» все равно неминуем в будущем.

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Накануне сообщалось, что 12 марта в США закрылся коммерческий Signature Bank из-за системных рисков — это второе финансовое учреждение, которое закрыли в стране после Silicon Valley Bank, он был 16-й в списке крупнейших банков в США. В Минфине страны уже заявили, что налогоплательщики не понесут убытков.

Американские банки оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги, опасности набегов на банки, как было во времена Великой депрессии в 30-е годы, не будет, заявил экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БанкиСШАЭкономический КризисГосдума
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