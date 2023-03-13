В Госдуме предрекли кризис в США, сравнимый с Великой депрессией

В США возможен финансовый кризис, сравнимый с Великой депрессией. Об этом заявила глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

По его словам, такой сценарий возможен, если Федеральная резервная система не предпримет жестких шагов по спасению рухнувших в стране банков.

Аксаков добавил, что Вашингтон включит денежный станок и будет контролировать ситуацию, но «взрыв» все равно неминуем в будущем.