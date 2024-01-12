Курс доллара опустился до 88 рублей

Курс доллара опустился ниже 88 рублей, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара впервые в истории достиг 30 турецких лир

Стоимость американской валюты по состоянию на 11:40 по московскому времени снизился до 87,98 рубля – минимума с 23 ноября.

Курс евро в то же время опустился на 40 копеек, до 96,76 рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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