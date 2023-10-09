Курс доллара обновил годовой максимум

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей, следует из данных торгов Мосбиржи. Таким образом, российская валюта обновила максимум с марта прошлого года.

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На пике доллар торговался на уровне 102,28 рубля, евро достигал 108,03 рубля. Курс юаня перевалил за 14 рублей, также обновив годичный максимум.

Свой предыдущий локальный максимум доллар взял 14 августа - тогда курс достигал 101,75 рубля.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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