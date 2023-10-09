Курс доллара обновил годовой максимум
9 октября 202314:24
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 102 рублей, следует из данных торгов Мосбиржи. Таким образом, российская валюта обновила максимум с марта прошлого года.
На пике доллар торговался на уровне 102,28 рубля, евро достигал 108,03 рубля. Курс юаня перевалил за 14 рублей, также обновив годичный максимум.
Свой предыдущий локальный максимум доллар взял 14 августа - тогда курс достигал 101,75 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru