Курс доллара на рынке Forex превысил 107 рублей
26 ноября 202417:55
Курс доллара на рынке Forex превысил 107 рублей, евро поднялся выше 113 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Стоимость американской валюты достигала 107,7 рубля, европейской – 113,07. И доллар и евро растут к рублю в рамках одного дня более чем на 3,5%.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН выразил мнение, что курс доллара дойдет до 105 рублей и остановится, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru