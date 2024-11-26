Курс доллара на рынке Forex превысил 107 рублей

Курс доллара на рынке Forex превысил 107 рублей, евро поднялся выше 113 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года

Стоимость американской валюты достигала 107,7 рубля, европейской – 113,07. И доллар и евро растут к рублю в рамках одного дня более чем на 3,5%.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН выразил мнение, что курс доллара дойдет до 105 рублей и остановится, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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