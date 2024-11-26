Курс доллара на рынке Forex превысил 107 рублей

Стоимость американской валюты достигала 107,7 рубля, европейской – 113,07. И доллар и евро растут к рублю в рамках одного дня более чем на 3,5%.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с НСН выразил мнение, что курс доллара дойдет до 105 рублей и остановится, передает «Радиоточка НСН».

