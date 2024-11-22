«Не реагирует на Путина»: Курс доллара дойдет до 105 рублей и остановится

«Это не реакция на вчерашнее заявление Путина, это продолжение тренда, который уже сформирован. Курс рубля, если основываться на разнице инфляции между долларом и рублем, рублем и юанем, должен быть где-то на 5-7% выше, чем год назад. Вершина этого тренда – 15 рублей за юань. Смотрим сегодня на юани, потому что это валюта нашей торговли. Грубо говоря, нам еще один рубль вверх. Почти достигли пика. Там этот тренд остановится, волна завершается. Поэтому курс доллара к рублю придет к 105 и там остановится, возможно, чуть выше», - отметил он.

По его словам, цены на нефть косвенно влияют на ослабление рубля, а политические заявления сегодня воздействуют только на рынок акций.

«У нас нефть сейчас торгуется по 74 доллара за баррель, год назад было 90 долларов. Это оказывает давление на торговый баланс с Россией. Поэтому все закономерно, никакой политики. Сегодня наша валюта не реагирует на заявления Путина и политику, так как Мосбиржа у нас под санкциями. Рынок не реагирует на колебания в моменте. Ко всем этим вещам у нас чувствителен рынок акций. Условия, в которых живут компании-экспортеры, могут достаточно быстро меняться. Внешняя конъюнктура у них меняется быстро. Из последних событий повлияли санкции против Газпромбанка, потому что это был большой хаб для расчетов. А вчерашние заявления рынок акций уже отыграл, достигнув вчера дна», - заключил собеседник НСН.

Для российской экономики оптимальным является курс 150-160 рублей за доллар, этой отметки американская валюта сможет достигнуть после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев «Радиоточке НСН».

