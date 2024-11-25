Курс доллара на Forex превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года
Курс американского доллара в ходе торгов на Forex впервые с 23 марта 2022 года превысил 105 рублей. Об этом сообщает Tradingview.
По данным площадки на 16:15 мск 25 ноября, стоимость доллара выросла на 1,83%, а в 16:42 мск прибавила ещё 2,08%, достигнув отметки в 105,259 рубля.
Курс евро, в свою очередь, впервые с 14 августа 2023 года превысил 110 рублей - по данным на 16:28 мск он составил 110,419 рубля (+3,12%).
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что для российской экономики оптимальным является курс 150-160 рублей за доллар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru