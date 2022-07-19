Курс доллара на Мосбирже вновь опустился ниже 55 рублей
Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По состоянию на 14:38 мск, американская валюта подешевела на 2,4% - до 54,99 рублей. Через несколько минут падение ускорилось до 2,45% - курс доллара составил 54,96 рублей.
Курс евро по состоянию на 14:40 мск составил 56,11 рублей.
Ранее курс доллара впервые с 2002 года превысил курс евро. По данным Forex Capital Markets минимальная цена евро составила 0,99 доллара.
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