Курс доллара на Мосбирже вновь опустился ниже 55 рублей

Курс доллара опустился ниже 55 рублей впервые с 4 июля. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

«Мегакризис 2.0»: Евросоюз подходит к экономическому «шторму»

По состоянию на 14:38 мск, американская валюта подешевела на 2,4% - до 54,99 рублей. Через несколько минут падение ускорилось до 2,45% - курс доллара составил 54,96 рублей.

Курс евро по состоянию на 14:40 мск составил 56,11 рублей.

Ранее курс доллара впервые с 2002 года превысил курс евро. По данным Forex Capital Markets минимальная цена евро составила 0,99 доллара.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
ТЕГИ:Курсы ВалютРубльКурс ЕвроКурс Доллара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры