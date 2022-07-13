Доллар стал дороже евро впервые с 2002 года
13 июля 202216:08
Курс доллара впервые с 2002 года превысил курс евро, сообщает в среду «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Forex Capital Markets.
В ходе торгов минимальная цена евро составила $0,99. При этом европейская валюта потеряла 0,37%.
Инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин говорил накануне Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что существует вероятность того, что доллар станет дороже евро.
12 июля курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись.
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13 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru