Доллар стал дороже евро впервые с 2002 года

Курс доллара впервые с 2002 года превысил курс евро, сообщает в среду «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Forex Capital Markets.

В ходе торгов минимальная цена евро составила $0,99. При этом европейская валюта потеряла 0,37%.

Экономист заявил, что доллар станет дороже евро

Инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин говорил накануне Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что существует вероятность того, что доллар станет дороже евро.

12 июля курсы доллара и евро к рублю на Мосбирже сравнялись.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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