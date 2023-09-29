Курс доллара на Мосбирже превысил 98 рублей
Курс доллара на Московской бирже превысил 98 рублей впервые с 8 сентября этого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, по данным на 13:49 мск, доллар рос на 1,27%, до 98,02 рубля. При этом к 13:55 мск доллар замедлил рост до 97,87 рубля.
Ранее, 22 сентября, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников дал прогноз, согласно которому рубль к концу этого года укрепится. По его словам, доллар будет стоить 94 рубля, а в ближайшие три года российская национальная валюта будет формироваться на уровне 90-92 рубля.
Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН заявлял, что экспортеры помогут укрепить рубль только к октябрю. До этого, указывал он, курс доллара может дойти до 100 рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru