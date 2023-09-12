«До 80-85 за доллар»: Аналитик Кочетков обозначил справедливый курс рубля

Ранее Владимир Путин, комментируя денежно-кредитную политику на фоне ослабления рубля, заявил, что «никто не будет делать резких движений». По мнению президента, Центробанк своевременно и правильно поднял ключевую ставку. Вместе с тем 12 сентября доллар опускался до 93 рублей, евро — до 100 рублей. Кочетков назвал ключевую ставку, которую Центробанк предположительно повысит в очередной раз 15 сентября, не самым значимым фактором для ЦБ.

«Что касается грядущего заседания Центробанка 15 сентября, то главы ВТБ и Сбербанка предположили, что регулятор не будет повышать ставку, поскольку рубль и так уже укрепляется. Повышение ставки имеет очень слабое отношение к курсу рубля, поскольку Центробанк в первую очередь заботит инфляция. Она еженедельно прирастает примерно на 0,2 п. п. Если это продолжится, то, скорее всего, прогноз Центробанка, что темпы роста цен будут находиться у верхней границы прогнозного коридора (6,5%), может не сбыться», — сказал Кочетков.

Собеседник НСН также указал на высокую закредитованность населения и объяснил, почему это не совсем устраивает Центробанк.

«Повышение ставки ЦБ — это про то, что россияне достаточно активно берут потребительские кредиты, ипотеку и так далее. Это не совсем устраивает Банк России, поскольку он регулярно в своих итоговых заявлениях отмечает, что в России спрос превышает возможности выпуска. Курс рубля, естественно, добавляет инфляции определенную динамику, но, повторюсь, для Центробанка это не является основной задачей», — добавил эксперт.

Аналитик напомнил о договоренностях правительства с экспортерами об увеличении объемов продаж валюты.

«Тревожит то, что само увеличение продаж мы видим лишь с середины прошлой недели. Торги в четверг, пятницу и понедельник показали, что объемы выросли, и это дало положительный эффект, рубль стал укрепляться. Это вполне ожидаемо — в июле-августе практически сломался потолок цен, который России назначили страны-участницы G7. Мы ждали естественного притока валюты, но если будет и некое добровольное увеличение, то курс должен стремиться к 80-85 рублям за доллар — он будет хоть как-то экономически обоснован. Нам этот курс сейчас нужен, поскольку российская экономика начала очень сильно проседать из-за того, что слабый курс начал отражаться на потребительской активности. У ряда компаний начал резко падать спрос. Это касается не цикличных товаров (автомобилей, холодильников, компьютеров, самолетов, космических кораблей), а товаров первой необходимости», — отметил собеседник НСН.