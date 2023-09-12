«До 80-85 за доллар»: Аналитик Кочетков обозначил справедливый курс рубля
Повышение ставки имеет слабое отношение к курсу рубля, поскольку Банк России прежде всего беспокоит инфляция, сказал НСН Андрей Кочетков.
Инфляция еженедельно прирастает на 0,2 п. п., если так будет и дальше, то прогноз Центробанка по темпам роста цен может не сбыться. Об этом НСН заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Ранее Владимир Путин, комментируя денежно-кредитную политику на фоне ослабления рубля, заявил, что «никто не будет делать резких движений». По мнению президента, Центробанк своевременно и правильно поднял ключевую ставку. Вместе с тем 12 сентября доллар опускался до 93 рублей, евро — до 100 рублей. Кочетков назвал ключевую ставку, которую Центробанк предположительно повысит в очередной раз 15 сентября, не самым значимым фактором для ЦБ.
«Что касается грядущего заседания Центробанка 15 сентября, то главы ВТБ и Сбербанка предположили, что регулятор не будет повышать ставку, поскольку рубль и так уже укрепляется. Повышение ставки имеет очень слабое отношение к курсу рубля, поскольку Центробанк в первую очередь заботит инфляция. Она еженедельно прирастает примерно на 0,2 п. п. Если это продолжится, то, скорее всего, прогноз Центробанка, что темпы роста цен будут находиться у верхней границы прогнозного коридора (6,5%), может не сбыться», — сказал Кочетков.
Собеседник НСН также указал на высокую закредитованность населения и объяснил, почему это не совсем устраивает Центробанк.
«Повышение ставки ЦБ — это про то, что россияне достаточно активно берут потребительские кредиты, ипотеку и так далее. Это не совсем устраивает Банк России, поскольку он регулярно в своих итоговых заявлениях отмечает, что в России спрос превышает возможности выпуска. Курс рубля, естественно, добавляет инфляции определенную динамику, но, повторюсь, для Центробанка это не является основной задачей», — добавил эксперт.
Аналитик напомнил о договоренностях правительства с экспортерами об увеличении объемов продаж валюты.
«Тревожит то, что само увеличение продаж мы видим лишь с середины прошлой недели. Торги в четверг, пятницу и понедельник показали, что объемы выросли, и это дало положительный эффект, рубль стал укрепляться. Это вполне ожидаемо — в июле-августе практически сломался потолок цен, который России назначили страны-участницы G7. Мы ждали естественного притока валюты, но если будет и некое добровольное увеличение, то курс должен стремиться к 80-85 рублям за доллар — он будет хоть как-то экономически обоснован. Нам этот курс сейчас нужен, поскольку российская экономика начала очень сильно проседать из-за того, что слабый курс начал отражаться на потребительской активности. У ряда компаний начал резко падать спрос. Это касается не цикличных товаров (автомобилей, холодильников, компьютеров, самолетов, космических кораблей), а товаров первой необходимости», — отметил собеседник НСН.
Кочетков также заявил, что средний чек в магазинах практически не растет или растет очень медленно.
«Это указывает на инфляционную составляющую, но, скорее всего, люди начинают сокращать свое потребление, а курс рубля уже к этому имеет непосредственное отношение. Есть необходимость в укреплении рубля, при этом ставку уже можно будет не поднимать. Курс рубля должен находиться в районе 65-75 рублей за доллар, это экономически обоснованный курс без решений Минфина и ЦБ, бюджетных правил и так далее. Сейчас идет очень серьезный отток капитала, экспортеры не желают возвращать свою выручку в Россию, иностранный бизнес уходит, на рубль идет давление, счет текущих операций ухудшился приблизительно в семь раз по сравнению с прошлым годом. Но у нас все еще положительные торговый баланс и счет текущих операций. А в таких условиях рубль не должен слабеть на 30-40% с начала года», — подытожил он.
Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден, факторы складываются в пользу укрепления российской валюты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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