Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже преодолел отметку 90 рублей впервые с 28 марта 2022 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс европейской валюты впервые превысил отметку в 98 рублей. Отмечается, что на 13:34 мск евро рос на 1,41%, до 98,01 рубля. К 13:40 мск евро замедлил рост до 97,99 рубля. К этому времени доллар прибавил 1,27% и поднялся до 89,8 рубля.

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Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ослабление рубля выгодно для экономики, но при этом отразится на ценах в магазинах.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что гражданам России не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро. Нынешняя ситуация – эхо мятежа на прошлой неделе, и в будущем курс российской валюты выровняется, считает он.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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