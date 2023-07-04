Курс доллара на Мосбирже превысил 90 рублей впервые с марта 2022 года

Инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ослабление рубля выгодно для экономики, но при этом отразится на ценах в магазинах.

При этом заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов заявил, что гражданам России не следует поддаваться панике и избавляться от рубля, глядя на стремительный рост курса доллара и евро. Нынешняя ситуация – эхо мятежа на прошлой неделе, и в будущем курс российской валюты выровняется, считает он.

