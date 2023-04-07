Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 83 рублей впервые за год

Курс доллара на Московской бирже превысил 83 рубля впервые с 6 апреля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.

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Таким образом, по данным на 12.37 мск, доллар рос на 2,09%, до 83,07 рубля. При этом курс евро превысил 91 рубль впервые с 6 апреля 2022 года.

Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев в пресс-центре НСН отмечал, что ослабление рубля пополняет бюджет России, что способствует экономическому процветанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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